Ambulans uçak, kalp rahatsızlığı bulunan yeni doğan bebek için havalandı
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Ambulans uçak, kalp rahatsızlığı bulunan yeni doğan bebek için havalandı

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT - Haberler | Sağlık

Ambulans uçak, kalp rahatsızlığı bulunan yeni doğan bebek için havalandı Sivas'ta kalp rahatsızlığı bulunan yeni doğan erkek bebek, ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü Demirkaya bebek, Ankara Hacettepe hastanesinde tedavi altına alınacak Sivas'ta kalp rahatsızlığı bulunan yeni doğan erkek...

Ambulans uçak, kalp rahatsızlığı bulunan yeni doğan bebek için havalandı

Sivas'ta kalp rahatsızlığı bulunan yeni doğan erkek bebek, ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü

Demirkaya bebek, Ankara Hacettepe hastanesinde tedavi altına alınacak

SİVAS - Sivas'ta kalp rahatsızlığı bulunan yeni doğan erkek bebek, ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü. Demirkaya bebek, Ankara Hacettepe hastanesinde tedavi altına alınacak.

Sivas Numune Hastanesi'nde yeni doğan erkek bebekte kalp rahatsızlığı tespit edildi. Yapılan ilk incelemelerin ardından bebeğin tedavisine Ankara Hacettepe hastanesinde devam edilme kararı alındı. Sivas Numune Hastanesinden ambulansla alınan Demirkaya bebek, Nuri Demirağ Havalimanı'na getirildi. Yeni doğan bebek Ankara'dan Sivas'a gelen uçak ambulansla Ankara Hacettepe Hastanesine sevk edildi. Demirkaya bebeğin tedavisine Ankara Hacettepe hastanesinde devam edileceği öğrenildi.

Ambulans uçak, kalp rahatsızlığı bulunan yeni doğan bebek için havalandı
Ambulans uçak, kalp rahatsızlığı bulunan yeni doğan bebek için havalandı
Ambulans uçak, kalp rahatsızlığı bulunan yeni doğan bebek için havalandı
Ambulans uçak, kalp rahatsızlığı bulunan yeni doğan bebek için havalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT

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