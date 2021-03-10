Amazon'un kurucusu Bezos, iklim değişikliğiyle mücadele için 10 milyar dolar harcamayı hedefliyor
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Amazon'un kurucusu Bezos, iklim değişikliğiyle mücadele için 10 milyar dolar harcamayı hedefliyor

10.03.2021 10:49 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:52
Amazon'un kurucusu Bezos, iklim değişikliğiyle mücadele için 10 milyar dolar harcamayı hedefliyor

NEW ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Jeff Bezos, iklim değişikliği ile mücadele için 10 milyar dolar harcamayı planlıyor.

NEW ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Jeff Bezos, iklim değişikliği ile mücadele için 10 milyar dolar harcamayı planlıyor.

Bezos, yaptığı açıklamada, kendi kurduğu Bezos Dünya Fonuna (Bezos Earth Fund) yaptığı 10 milyar dolar bağışı, 2030'a kadar iklim değişikliğiyle mücadelede harcamayı hedeflediğini bildirdi.

Bezos, sosyal medya platformu Instagram üzerinden de çevre sorunları ile ilgili kar amacı gütmeyen Dünya Kaynakları Enstitüsü Başkanı ve Üst Düzey Yöneticisi Andrew Steer'i, Bezos Dünya Fonuna CEO olarak seçtiğini açıkladı.

Steer, yeni görevinden dolayı kendisini şanslı hissettiğini söyleyerek, iklim değişikliğinin yoksul ve dışlanmış topluluklara zarar verdiği için kampanyalarında sosyal adaleti vurgulayacağını belirtti.

Steer, "Bezos Dünya Fonu, yeni teknolojilere, yatırımlara ve politika değişikliğini yönlendirmeye yardımcı olmak için bilim insanlarına, sivil toplum kuruluşlarına, aktivistlere ve özel sektöre yatırım yapacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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