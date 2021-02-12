Amatör balıkçılara, "balon balığı yemek öldürmese bile felç bırakabiliyor" uyarısı

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, amatör balıkçıları zehirli balon balığı konusunda uyararak, "Balon balığı yiyen bir kişinin sinirsel iletişimi kesiliyor. Felç oluyor, solunumu duruyor." dedi.

Gökoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel ısınma, Nil Nehri'ne baraj yapılması, Akdeniz'in yüzey sularının ısınması, Süveyş Kanalı'nın derinleştirilmesi gibi nedenlerle tropik balıkların Türk sularına gelmeye başladığını söyledi.

Türkiye'deki tropik balık çeşidinin 100'e yaklaştığını aktaran Gökoğlu, ekonomik değeri olan balıkların yanı sıra balon balığı gibi zehirli türlerin de popülasyonunun hızla yayıldığını dile getirdi.

Türkiye'de ilk balon balığının 19 yıl önce görüldüğünü vurgulayan Gökoğlu, Türkiye'de şu an 7 tür balon balığı bulunduğunu bildirdi.

Gökoğlu, bu balığın kilosunun 7 kilograma kadar ulaşabildiğini, boyunun ise 110 santimetreye erişebildiğini kaydetti.

"Balığın bütün organlarında ve etinde zehri bulunuyor"

Balon balıklarının zehir içerdiğini belirten Gökoğlu, şöyle konuştu:

"Zehir balığın vücudundaki bakteriler tarafından mı üretiliyor yoksa beslendiği gıdalardan mı kaynaklanıyor, belli değil, bu araştırılıyor. Sularımızdaki diğer zehirli balıklar trakonya ve aslan balığının zehri pişirilince yok oluyor. Balon balıklarının zehrinde böyle bir durum söz konusu değil. Balon balığı yiyen bir kişinin sinirsel iletişimi kesiliyor. Felç oluyor, solunum duruyor. Balığın bütün organlarında ve etinde zehri bulunuyor. Özellikle karaciğer ve yumurtalıklarındaki toksin yüksek miktarda. Etinde ve bütün dokularında da bu zehir mevcut. Pişirilse de bu balık zehirliyor."

"Yanlış bilgiler kulaktan kulağa yayılıyor ve maalesef zehirlenmeler oluyor"

Gökoğlu, balık hakkında şehir efsanelerinin dolaştığına işaret ederek, "Yanlış bilgiler kulaktan kulağa yayılıyor ve maalesef zehirlenmeler oluyor. Bazı kişiler, 'Balon balığını mevsiminde yerseniz bir şey olmaz. Güzel temizlerseniz bir şey olmaz' gibi yanlış bilgiye sahip. Bu nedenle maalesef tüketilmeye devam ediyor. Balık fileto şeklinde çıkartıldığında diğer balıklardan ayrılmıyor. Bu da bir tehlike. Buna da dikkat etmek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin