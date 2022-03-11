Amasya Merzifon Havalimanı şubat ayında 7 bin 405 yolcu ağırladı - Haberler

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Amasya Merzifon Havalimanı şubat ayında 7 bin 405 yolcu ağırladı

AA - Hülya Turan - Güncel
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Amasya Merzifon Havalimanı şubat ayında 7 bin 405 yolcu ağırladı

Amasya Merzifon Havalimanı şubat ayı uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.

AMASYA (AA) - Amasya Merzifon Havalimanı şubat ayı uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, şubat ayında 7 bin 405 yolcu seyahat etmek için Amasya Merzifon Havalimanını kullandı.

İç hatlarda 62, dış hatlarda ise 4 olmak üzere 66 uçak trafiği gerçekleşen havalimanında taşınan yük ise 73 tona ulaştı.

Yılın ilk 2 ayına göre ise Amasya Merzifon Havalimanından 15 bin 362 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen uçak trafiği 132, yük trafiği ise 163 ton olarak gerçekleşti.

AA / Hülya Turan - Güncel

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Amasya, Uçak, Güncel, Haberler

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