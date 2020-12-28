Amasya'da Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri 3 gündür aç olan köpeği besledi
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Amasya'da Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri 3 gündür aç olan köpeği besledi

28.12.2020 18:15 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:15
Amasya'da Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri 3 gündür aç olan köpeği besledi

Amasya'nın Suluova ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, sahibi karantinada olduğu için 3 gündür aç kalan köpeği elleriyle besledi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, sahibi karantinada olduğu için 3 gündür aç kalan köpeği elleriyle besledi.

Ata Mahallesi'nde ikamet eden Sefer Erol isimli vatandaş, yeni tip koronavirüs nedeniyle 3 gündür karantinada olduğunu, bundan dolayı Magosa Mahallesi'ndeki boş olan diğer ikametinde bağlı bulunan "Tom" isimli av köpeğini besleyemediğini belirterek Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerinden telefonla yardım istedi.

Çağrı üzerine harekete geçen Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, marketten mama ve ekmek alarak belirtilen adrese gitti. "Tom" isimli köpeği bulan ekip, elleriyle bitkin durumdaki köpeği besledi.

Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinatörü Alper Günaydın, kendisi karantinada olan vatandaşın yardım talebi üzerine vakit kaybetmeden harekete geçtiklerini ve "Tom"un ölmesine engel olduklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Arslan

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