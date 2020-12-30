Amasya'da kümeste uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Amasya'da kümeste uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

30.12.2020 18:37 | Son Güncelleme: 30.12.2020 18:40
Amasya'da kümeste uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kümeste saklanan çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kümeste saklanan çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, bir evin bahçesindeki kümeste 24,16 gram sentetik uyuşturucu maddesi, 37,03 gram kubar esrar, 17 sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Operasyonda, S.E. İ.K ve C.Y. "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Öznur Çalık Engin Özkoç Yaşar Güler Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Gülben Ergen Murat Dalkılıç
Spor Ryan Babel Güven Yalçın Rıza Çalımbay Arda Kardeşler Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Erkek Maltepe Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Amasya'da kümeste uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 18:40:42. #1.14#
title