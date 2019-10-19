Amasya'da hayvan hırsızlığı operasyonu

Amasya'da hayvan hırsızlığı operasyonu

Amasya'da arazide otlayan 3 büyükbaş hayvanı çaldıkları iddiasıyla yakalanan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

19.10.2019 16:42
Amasya'da hayvan hırsızlığı operasyonu

Amasya'da arazide otlayan 3 büyükbaş hayvanı çaldıkları iddiasıyla yakalanan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ziyaret Mahallesi'ndeki arazide otlarken çalınan Erol Soba'ya ait 3 büyükbaş hayvanın bulunması için çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucu hayvanları çaldıkları iddiasıyla evlerinde arama yapılan 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden birine ait ahırda çalınan 3 büyükbaş hayvan bulundu.

Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılıktaki sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Zanlılardan 4'ü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.


Jandarma ekipleri 3 büyükbaş hayvanı sahibine teslim etti.

Kaynak: AA
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