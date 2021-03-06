Amasya'da araçlarında uyuşturucu bulunan iki kişi gözaltına alındı
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Amasya'da araçlarında uyuşturucu bulunan iki kişi gözaltına alındı

06.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:58
Amasya'da araçlarında uyuşturucu bulunan iki kişi gözaltına alındı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir araçta uyuşturucu bulunmasıyla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir araçta uyuşturucu bulunmasıyla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kümbethatun Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurarak, narkotik dedektör köpeği "Gece" ile arama yaptı.

Köpeğin aracın motor kısmına tepki vermesi üzerine yapılan incelemede 42,48 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobildeki M.Y. (20) ve S.S. (20) uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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