Amasya'da ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haberler
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Amasya'da ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

AA / Hülya Turan - Haberler | Güncel
Amasya'da ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, otomobilin kaldırımdaki ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde, otomobilin kaldırımdaki ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Can S. (19) idaresindeki 05 AAN 187 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi'nde kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Batuhan E. (19), Alican A. (20) ve İlker K. (24) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Hülya Turan - Son Dakika Haberleri

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