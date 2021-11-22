Amasya'da ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
AA / Hülya Turan - Haberler | Güncel
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, otomobilin kaldırımdaki ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde, otomobilin kaldırımdaki ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Can S. (19) idaresindeki 05 AAN 187 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi'nde kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki Batuhan E. (19), Alican A. (20) ve İlker K. (24) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül— Haberler (@Haberler) November 22, 2021
AA / Hülya Turan - Son Dakika Haberleri
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