Amasra'da dev dalgalar oluştu
BARTIN'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu.
BARTIN'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Kötü hava şartları nedeniyle limana giremeyen 2 kuru yük gemisi, zor anlar yaşadı.
Amasra'da saatteki hızı 40 kilometreyi bulan rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Amasra Küçük Liman'da kayalara çarpan dalgaların boyu 4-5 metreyi buldu. Kıyıya gelen vatandaşlar dev dalgaların önünde fotoğraf çektirdi. Kötü hava koşulları nedeniyle Büyük Liman içerisine balıkçı tekneleri ve kuru yük gemisi demir attı. Limana giremeyen 2 kuru yük gemisi ise zor anlar yaşadı. Ekipler anons yaparak şiddetli rüzgara karşı uyarıda bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR