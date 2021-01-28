Amasra'da dev dalgalar oluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Amasra'da dev dalgalar oluştu

28.01.2021 12:37 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:41
Amasra'da dev dalgalar oluştu

BARTIN'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Kötü hava şartları nedeniyle limana giremeyen 2 kuru yük gemisi, zor anlar yaşadı.

Amasra'da saatteki hızı 40 kilometreyi bulan rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Amasra Küçük Liman'da kayalara çarpan dalgaların boyu 4-5 metreyi buldu. Kıyıya gelen vatandaşlar dev dalgaların önünde fotoğraf çektirdi. Kötü hava koşulları nedeniyle Büyük Liman içerisine balıkçı tekneleri ve kuru yük gemisi demir attı. Limana giremeyen 2 kuru yük gemisi ise zor anlar yaşadı. Ekipler anons yaparak şiddetli rüzgara karşı uyarıda bulundu. 

 


Amasra'da dev dalgalar oluştu
Amasra'da dev dalgalar oluştu
Amasra'da dev dalgalar oluştu
Amasra'da dev dalgalar oluştu
Amasra'da dev dalgalar oluştu
Amasra'da dev dalgalar oluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Selçuk Özdağ Muharrem İnce Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Özcan Deniz Oktay Kaynarca Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Arda Turan Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar Ankara Aralık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Amasra'da dev dalgalar oluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 12:42:58. #1.16#
title