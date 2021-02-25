Amanoslarda PKK sığınağında silah ve mühimmat ele geçti
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Amanoslarda PKK sığınağında silah ve mühimmat ele geçti

25.02.2021 14:32 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:35
Amanoslarda PKK sığınağında silah ve mühimmat ele geçti

OSMANİYE'de jandarmanın Amanoslar bölgesinde düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

OSMANİYE'de jandarmanın Amanoslar bölgesinde düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İI Jandarma Komutanlığı'nca Amanoslar bölgesinde, jandarma komando özel harekat timlerinin katıldığı "Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç-26 Operasyonu'nda, 'ara, bul, yok et' taktiği ile çalışma yapıldı. Operasyonda, terör örgütü PKK'nın kullanıldığı tespit edilen sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemelerle ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatları doğrultusunda soruşturma başlatıldı.Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen operasyonların, aralıksız ve kararlılıkla devam ettiği belirtildi.


Amanoslarda PKK sığınağında silah ve mühimmat ele geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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