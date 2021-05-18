Altıntaş çiftçisine bilinçli sulama uyarısı
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Altıntaş çiftçisine bilinçli sulama uyarısı

Altıntaş çiftçisine bilinçli sulama uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, tarım alanlarında bilinçli sulama yapılmasının önemli olduğunu bildirdi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, tarım alanlarında bilinçli sulama yapılmasının önemli olduğunu bildirdi.

Başkan Hikmet Koyak, yaptığı açıklamada, "Bölgemizdeki çiftçilerimiz sulama yaptıklarında tarla haricine yollara sulama yapıyorlar. Kurak bir mevsim geçiriyoruz. Şu günlerde suyun damlasını arar olduk. Bilinçli sulama yaparsak bizden sonra suya ihtiyacı olan neslimize de zarar vermeyiz. Su kaynaklarımız biterse yarın çok geç olabilir. Allah ürünlerinizi bereketli eylesin" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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