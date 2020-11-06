Altınordu'da savunmaya ayar

TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda Yılport Samsunspor'la karşılaşacak Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, savunmada zorunlu değişime gidecek.

TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda Yılport Samsunspor'la karşılaşacak Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, savunmada zorunlu değişime gidecek. Kırmızı-lacivertli takımda stoperler Yusuf Yalçın, Kahraman ve Yiğithan'ın tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Teknik patron Hüseyin Eroğlu, defansın göbeğinde Sinan'ın yanında sol stoper olarak Yusuf Can Esendemir'e görev vermeyi düşünüyor. Asıl mevkisi sol bek olan Yusuf Can, son olarak Fethiyespor'la oynanan kupa maçında stoper olarak başarılı bir performans sergiledi.

İzmir temsilcisinde tedavisi süren ön libero Oğulcan da görev yapamayacak. Son iki deplasman maçında Adanaspor'a 5-2 yenilip, Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalan Altınordu, Samsun'dan zaferle dönerek ilk 6'daki yerini korumayı hedefliyor. Ligde 13 puanlı Altınordu 6'ncı sırada, 15 puanlı Samsunspor ise 4'üncü basamakta yer alıyor. Bu arada daha önce 3 futbolcu, 3 antrenör ve 3 personeli koronavirüse yakalanan Altınordu'da son yapılan test sonucunda 1 personelin testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Takımda vaka sayısının artmaması ise kurmayları sevindirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ