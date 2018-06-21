Altın Yükselişe Geçti

Altının gram fiyatı, güne artışla başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 193,4 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK 318 LİRA, CUMHURİYET BİN 295 LİRA

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 318 lira, Cumhuriyet altını da 1.295 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise geçen hafta başlayan düşüş trendi içindeki hareketini devam ettirerek, bugün Asya piyasalarında 1.263 dolar ile 21 Aralık 2017'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatı üzerindeki satış baskısının devam ettiğini belirterek, teknik açıdan 1.262 dolar seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu ifade etti.