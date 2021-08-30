Altının gram fiyatı 487 lira seviyesinden işlem görüyor
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Altının gram fiyatı 487 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 487 lira seviyesinden işlem görüyor
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 487,2 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 487,2 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 488,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından, saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 487,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 800 lira, Cumhuriyet altını da 3.265 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.814 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yaptığı konuşmanın beklenenden daha "şahin" olmaması nedeniyle altının ons fiyatının 1.810 direncini kırdığını aktardı.

ABD'de bu hafta açıklanacak iş gücü istatistikleri öncesinde varlık fiyatlarının sakin bir seyir izlediğini ifade eden analistler, söz konusu istatistiklerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Analistler, bugün Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD'de Dallas Fed aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 seviyesinin destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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