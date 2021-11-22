Altın fiyatları sakin seyirde hareket ediyor. Uzun süredir 1800 dolar ile 1870 dolar arasında gidip gelen ons altın, ABD Merkez Bankası FED'in toplantı tutanaklarındaki notlara göre şekillenecek. Peki Altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? detayları sizler için derledik.

ALTIN NE KADAR OLDU?

Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşe karşın Dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 668,4 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise düşüşle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla 663 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 663 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.088 lira, cumhuriyet altını da 4.433 liradan satılıyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve enflasyon endişelerinin gündemin üst sıralarında yer almaya devam ettiğini belirterek, para politikaların ilişkin belirsizliklerin de varlık fiyatlamalarını zorlaştırdığını ifade etti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve 2. el konut satışları ile Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, bu hafta ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklayacağı Fed Başkanı adayı ve enflasyonla ilgili söylemlerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.ONS ALTINDA 1.850 VE 1.875 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDAAnalistler, teknik açıdan altının ons fiyatı için 1.850 ve 1.875 dolar seviyelerinin direnç, 1.830 doların ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

ALTIN FİYATLARI NEYE GÖRE DEĞİŞİR?

Merkez bankaları rezervlerinde kağıt para ve altın bulundurur. Merkez bankaları para rezervlerini çeşitlendirdikçe - biriktirdikleri kağıt para birimlerinden ayrı olarak altına dönüşür, altının fiyatı tipik olarak yükselir. Dünya uluslarının çoğu, esas olarak altından oluşan rezervlere sahiptir.

Bloomberg, ABD'nin 1971'de altın standardını terk etmesinden bu yana küresel merkez bankalarının en çok altını satın aldığını ve 2019 rakamlarının 2018'in 50 yıllık rekorundan sadece mütevazı bir şekilde düştüğünü bildirdi.

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