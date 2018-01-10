Altın fiyatları bugün kaç lira? Gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? - Güncel 10 Ocak. Altın fiyatları, özellikle çeyrek altın ve gram altın özelinde yatırımcı tarafından merak ediliyor. Dün gram altın fiyatları 0,38 azalışla günü kapatmıştı. 10 Ocak güncel altın fiyatları Kaplıçarşı'dan ilk veriler geldi. Gram altın güne yatay seyirle başlayıp, 159,2 lira seviyesinde dengelendi.

Altın fiyatları, yatırımcı tarafından her gün canlı olarak takip ediliyor. Çeyrek altın fiyatları ve gram altın fiyatları özellikle yatırımcının yakın markajında. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,38 azalışla 158,90 liradan tamamladı. Bugünün güncel altın fiyatları için Kapalıçarşı'dan ilk verilerin geldi. İşte 10 Ocak altın fiyatları

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 159,2 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kurundaki değer kazançlarına paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 159,3 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla 159,2 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 261 lira, Cumhuriyet altını 1.064 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,3 değer kaybıyla 1.310,5 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün dolar kurunda yaşanan toparlanmanın altının gram fiyatında yükselişlere neden olduğunu ifade etti.

Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 157,8 liranın destek, 159,4 liranın direnç konumunda olduğunu belirterek, dolar kuru ve ons altının fiyatındaki değişimlerin takip edileceğini söyledi.

Bugün, İngiltere sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ile ABD'de toptan eşya stokları başta olmak üzere açıklanacak verilerin piyasaların gündeminde olduğunu ifade eden Memiş, altının ons fiyatında ise 1.308 doların destek, 1.314 doların ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.