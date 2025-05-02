ALTIN FİYATLARI 2 MAYIS 2025 | Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altının fiyatı ne kadar? ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında dalgalanmaların devam etmesine neden oluyor. Özellikle ABD'nin Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimleri ve Fed'in faiz politikalarına dair beklentiler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açıyor. Bu durum, altın fiyatlarında belirgin artışlara sebep olurken, piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları daha temkinli hareket etmeye yönlendiriyor.? Peki, 2 Mayıs 2025 Cuma itibarıyla altın fiyatlarında son durum nedir? Gram altın kaç TL? Çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 10:17 itibariyle yüzde 0,69 artışla 4030,08'den işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 10:17 itibariyle yüzde 0,49 artarak 6521,18'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 10:17 itibariyle yüzde 0,49 artarak 13042,37'den işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 10:17 itibariyle yüzde 0,49 değer artışıyla 26044,48'den işlem görüyor.

çeyrek altın, yarım ve tam altının fiyatları

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 10:17 itibariyle yüzde 0,47 artışla 3253,28'den işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da gram altın ne kadar

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4055 liradan alınırken 4113liradan satılıyor.