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Altın 1,980 doları aştı, petrol yatay

Güvenli liman talebiyle yükselen altın fiyatları 1,985 dolarlık rekor düzeyden indiği 1,975 dolardan yeniden yükselerek 1,985.27 dolara kadar çıkarken, petrol fiyatları 40.00 - 44.00 dolar arasındaki dar koridorda yatay hareket ediyor.

Altın 1,980 doları aştı, petrol yatay
04.08.2020 17:34 | Son Güncelleme: 04.08.2020 17:34

Güvenli liman talebiyle yükselen altın fiyatları 1,985 dolarlık rekor düzeyden indiği 1,975 dolardan yeniden yükselerek 1,985.27 dolara kadar çıkarken, petrol fiyatları 40.00 - 44.00 dolar arasındaki dar koridorda yatay hareket ediyor. 

Petrol fiyatlarında toparlanmayı, artan Covid-19 vakalarının yanında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin uygulamakta oldukları üretim kısıntılarını gevşetmeye hazırlanmaları baskılıyor.

Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.21 artışla 43.97 dolar,Batı Teksas yüzde 0.59 artışla 40.97 dolar,altın yüzde 0.35 artışla 1,983.58 dolar,gümüş yüzde 1.73 artışla 24.74 dolar,bakır yüzde 1.60 artışla 6,478.00 dolar,platin yüzde 1.30 artışla 930.35 dolar,paladyum yüzde 1.00 artışla 2,117.27 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 444 lira, çeyrek altın 740 lira, Cumhuriyet altını da 2,943 liradan satılıyor.Troy Kıymetli Maden Ticareti'nin, "Altın haftaya rekorla başladı" başlıklı analizinde, sarı madenin, haftanın ilk gününde rekor düzeyinde yeni bir zirveye daha yükselirken, güçlü duruşunu durmaksızın sürdürdüğüne dikkat çekilerek, şöyle denildi: "ABD'de getiri faizleri negatife dönme sürecine devam ederken, yüzde 0.5 ile ABD 10 yıllıkları rekor düşük seviyelerden işlem görüyor. Altın da güvenli liman ve alternatif getiri arayışı içerisinde olan yatırımcılar açısından öne çıkmaya devam ediyor. "Dünkü seansta 1984 dolar/onsa kadar uzanan sarı maden rekor tazelerken, gün sonuna kadar bu seviyede kalamadı. "Ancak, günü 1975 dolar/onstan tamamlayan sarı maden, önceki güne kıyasla hanesine 2.0 dolarlık bir kazanç yazarak haftaya başlamış oldu."Gümüş ise güçlü bir başlangıç yaptığı seansa rağmen, gün sonuna kadar bu güçlü duruşunu sergileyemedi. "Beyaz maden, 24.97 dolar/ons seviyesine kadar uzandığı seansta, 24.35 dolar onstan altının aksine kırmızıda kapattığı bir seansı geride bıraktı. "Platin, 905 dolar/onstan başladığı seansı 920 dolar/onstan kapatırken, önceki güne kıyasla yüzde 1.5 kazançla haftaya başlamış oldu."Paladyum da 2,096 dolar/onstan başladığı günü 2,101 dolar/onstan tamamlayarak 4.0 dolarlık kazançla seansı tamamladı."

 


Kaynak: DHA

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