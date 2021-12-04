Altay maçından notlar

Fatih Terim'den 4 değişiklik

Cicaldau ve Ömer Bayram kadroda yok

Ata SELÇUK/ - Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Galatasaray, kendi sahasında Altay'ı konuk etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlendi.

Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk - Spor Haberleri

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