Altay'da Harun seferberliği
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Altay'da Harun seferberliği

21.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:14
Altay'da Harun seferberliği

TFF 1'inci Lig'de üst üste aldığı 3 galibiyetle zirve yarışını sürdüren Altay'da sağlık ekibi sakatlık yaşayan Harun Alpsoy'un cuma günü İzmir'de oynanacak Bereket Sigorta Ümraniyespor maçına yetiştirilmesi için seferberlik ilan etti.

TFF 1'inci Lig'de üst üste aldığı 3 galibiyetle zirve yarışını sürdüren Altay'da sağlık ekibi sakatlık yaşayan Harun Alpsoy'un cuma günü İzmir'de oynanacak Bereket Sigorta Ümraniyespor maçına yetiştirilmesi için seferberlik ilan etti. 

Son olarak iç sahada 2-1'lik galibiyetle sonuçlanan Akhisarspor maçında şut attığı bir pozisyonda sakatlanan ve 35'inci dakikada sahayı terk etmek zorunda kalan genç merkez orta saha oyuncusunun kasığında zorlanma olduğu öğrenildi.

Teknik direktör Yücel İldiz'in son haftalardaki gözdeleri arasında yer alan Harun, şansı bulduğu 9 maçın 6'sında ilk 11'de görev aldı. Sezon başında Süper Lig ekibi Fraport-Tav Antalyaspor'dan kiralanan 23 yaşındaki gurbetçi futbolcu Grasshopper altyapısında yetişti. 1.85 boyundaki Harun, 2018 yılında 4 kez U20 Milli Takımı formasını terletti.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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