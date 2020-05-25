Almanya, Lufthansa'yı kurtarmak için 9 milyar avroluk kurtarma paketini onayladı
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Almanya, Lufthansa'yı kurtarmak için 9 milyar avroluk kurtarma paketini onayladı

BERLİN (AA) –Almanya'da hükümetin oluşturduğu Ekonomik İstikrar Fonu'nun (WSF), Kovid-19 salgını nedeniyle zor durumda kalan Alman hava yolu firması Lufthansa için 9 milyar avroluk bir kurtarma paketini onayladığı bildirildi.

Almanya, Lufthansa'yı kurtarmak için 9 milyar avroluk kurtarma paketini onayladı
25.05.2020 20:11 | Son Güncelleme: 25.05.2020 20:11

BERLİN (AA) –Almanya'da hükümetin oluşturduğu Ekonomik İstikrar Fonu'nun (WSF), Kovid-19 salgını nedeniyle zor durumda kalan Alman hava yolu firması Lufthansa için 9 milyar avroluk bir kurtarma paketini onayladığı bildirildi.

Lufthansa AG tarafından yapılan açıklamada, Alman hükümetiyle yapılan görüşmelerde üzerinde anlaşılan kurtarma paketini WSF'nin onayladığı ve Lufthansa'nın Yönetim Kurulu'nunda paketi desteklediği belirtildi.

Kurtarma paketinin Alman hükümeti tarafından şirkete sermaye takviyesini içerdiğinin belirtildiği açıklamada, WSF'nin her biri 2,56 avro nominal değerde şirketin yüzde 20'lik hissesini (veya 300 milyon avro karşılığında) devralacağı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, üçüncü bir tarafın şirketi devralması söz konusu olduğunda bu oranın yüzde 25+1 hisseye çıkabileceği vurgulanarak, ayrıca WSF'nin şirkete 4,7 milyar avrosu özkaynak olmak üzere 5,7 milyar avroluk sermaye katkısı da yapacağı bildirildi.

Açıklamada, Lufthansa'yı istikrara kavuşturacak önlemlerin Alman Kamu Kalkınma Bankası (KfW) veya özel bankaların katılımıyla 3 milyar avroluk ve üç yıl vadeli bir sendikasyon kredisi ile desteklendiği belirtilerek, bununda yetkili kurumların onayına bağlı olduğu ifade edildi.

WSF'nin Lufthansa'daki hisselerini 2023 sonuna kadar satmayı planlandığına yer verilen açıklamada, fonun onayladığı söz konusu kurtarma paketinin AB Komisyonu tarafından onaylanması gerektiği de belirtildi.

Hisseler yüzde 7,03 değer kazandı

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kurtarma paketinin hem Lufthansa'nın ve hem de Alman vergi mükelleflerinin ihtiyaçlarını dikkate alan "çok iyi bir çözüm" olduğunu belirtti.

Scholz, yaptığı açıklamada, Lufthansa'ya sağlanan desteğin "sınırlı bir süre" olduğunu vurgulayarak, şirket istikrara kavuştuğu zaman devletin hissesini az bir karla satmayı umut ettiğini ifade etti.

Öte yandan, Lufthansa'nın Frankfurt Borsası'nda işlem gören hisseleri bugün yüzde 7,03 değer kazanarak 8,56 avrodan kapandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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