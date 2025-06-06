İngilizce kısaltması VNL'dir (Volleyball Nation's League). İlk turnuva Mayıs ve Temmuz 2018 arasında gerçekleşmiş ve finali Çin'in Nanjing kentinde oynanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri finalde kazanarak ilk turnuvayı kazanmıştır. Turnuva formatında 2022 itibarıyla çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Peki, Almanya Kadın Voleybol A Milli takım kadrosu ve oyuncuları kim, İnstagram hesapları ne?

VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ HAKKINDA

FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi, voleybol sporunun küresel yönetim organı olan FIVB üyesi üst düzey kadın millî takımlarının katıldığı uluslararası bir turnuvadır. İngilizce kısaltması VNL'dir (Volleyball Nation's League). İlk turnuva Mayıs ve Temmuz 2018 arasında gerçekleşmiş ve finali Çin'in Nanjing kentinde oynanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri finalde Almanya'yi yenerek ilk turnuvayı kazanmıştır. Turnuva formatında 2022 itibarıyla çeşitli değişiklikler yapılmıştır.

Turnuva, ilk olarak Ekim 2017'de FIVB, IMG ve 21 ulusal federasyon arasında ortak bir proje olarak duyuruldu. Milletler (Uluslar) Ligi, 1993 ile 2017 yılları arasında düzenlenen eski bir uluslararası kadınlar voleybol turnuvası olan Dünya Grand Prix'sinin yerini aldı.

Erkek millî takımları için buna karşılık gelen turnuva FIVB Voleybol Erkekler Uluslar Ligi'dir.

ALMANYA KADIN VOLEYBOL A MİLLİ TAKIM KADROSU VE OYUNCULARI

2025 Milletler Ligi'nde yer alacak ekipler geniş kadrolarını duyurmaya devam ediyor. Son olarak Almanya Millî Kadın Voleybol Takımı geniş kadrosunu açıkladı. Duyurulan 37 kişilik kadro ise şöyle:

Vanessa Agbortabi (Smaçör)

Pia Kastner (Pasör)

Annie Cesar (Libero)

Anna Pogany (Libero)

Corina Glaab (Pasör)

Antonia Stautz (Smaçör)

Maria Tabacuks (Smaçör)

Hannah Kohn (Pasör)

Lina Alsmeier (Smaçör)

Lena Stigrot (Smaçör)

Pia Timmer (Smaçör)

Hanna Orthmann (Smaçör)

Emilia Weske (Pasör çaprazı)

Marie Schölzel (Orta oyuncu)

Romy Jatzko (Smaçör)

Anastasia Cekulaev (Orta oyuncu)

Mia Kirchhoff (Pasör çaprazı)

Leana Grozer (Smaçör)

Marie Hanle (Pasör çaprazı)

Lena Kindermann (Pasör çaprazı)

Camilla Weitzel (Orta oyuncu)

Monique Strubbe (Orta oyuncu)

Sarah Straube (Pasör)

Patricia Nestler (Libero)

Celine Jebens (Pasör çaprazı)

Emilia Jordan (Pasör)

Elena Kömmling (Smaçör)

Luisa van Clewe (Orta oyuncu)

Lea Ambrosius (Orta oyuncu)

Lara-Marie Schaefer (Libero)

Vanessa Agbortabi (Smaçör)

Pia Kastner (Pasör)

Annie Cesar (Libero)

Anna Pogany (Libero)

Corina Glaab (Pasör)

Antonia Stautz (Smaçör)

Maria Tabacuks (Smaçör)

Hannah Kohn (Pasör)

Lina Alsmeier (Smaçör)

Lena Stigrot (Smaçör)

Pia Timmer (Smaçör)

Hanna Orthmann (Smaçör)

Emilia Weske (Pasör çaprazı)

Marie Schölzel (Orta oyuncu)

Romy Jatzko (Smaçör)

Anastasia Cekulaev (Orta oyuncu)

Mia Kirchhoff (Pasör çaprazı)

Leana Grozer (Smaçör)

Marie Hanle (Pasör çaprazı)

Lena Kindermann (Pasör çaprazı)

Camilla Weitzel (Orta oyuncu)

Monique Strubbe (Orta oyuncu)

Sarah Straube (Pasör)

Patricia Nestler (Libero)

Celine Jebens (Pasör çaprazı)

Emilia Jordan (Pasör)

Elena Kömmling (Smaçör)

Luisa van Clewe (Orta oyuncu)

Lea Ambrosius (Orta oyuncu)

Lara-Marie Schaefer (Libero)

İnstagram hesapları