Almanya Finlandiya hangi kanalda? Almanya Finlandiya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?

Almanya Finlandiya basketbol maçı ne zaman? EuroBasket 2025 yarı finalinde Almanya ile Finlandiya karşı karşıya gelecek. Turnuvanın nefes kesen mücadelesi basketbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri olacak.

ALMANYA FİNLANDİYA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroBasket 2025 yarı final mücadelesinde Almanya ile Finlandiya sahaya çıkacak. Dev karşılaşma 12 Eylül 2025 Cuma günü Arena Riga'da oynanacak. Basketbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği yarı final karşılaşmasının başlama düdüğü saat 17.00'de çalacak. Almanya, güçlü kadrosuyla finale yürümek isterken, Finlandiya ise sürprizlerini sürdürerek tarihi bir başarı peşinde olacak.

Almanya, grup aşamasını lider olarak tamamlarken, Finlandiya da zorlu çeyrek final mücadelesinin ardından yarı finale yükselmeyi başardı. Bu kritik karşılaşma sadece iki takım için değil, EuroBasket 2025'in kaderi açısından da büyük önem taşıyor. Yarı finalin galibi, Avrupa basketbolunun en prestijli kupasında finalde sahne alacak.

ALMANYA FİNLANDİYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverler, Almanya ile Finlandiya arasında oynanacak yarı final karşılaşmasının yayın bilgilerini yakından takip ediyor. Türkiye'de karşılaşmanın TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayımlanması bekleniyor. Bu sayede sporseverler, Avrupa'nın en prestijli turnuvalarından birinde yarı final heyecanını canlı olarak izleme fırsatı bulacak.

Arena Riga'da oynanacak olan karşılaşma, EuroBasket 2025'in en kritik maçlarından biri olacak. Finlandiya tarihinin en büyük başarısı için parkeye çıkarken, son dünya şampiyonu Almanya ise kadrosundaki tecrübeli oyuncularla finale uzanmak isteyecek. Mücadele, yayıncı kuruluş aracılığıyla Türkiye'de basketbolseverlerle buluşacak.

Almanya ile Finlandiya arasında oynanacak yarı final mücadelesi TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden izlemek mümkün olduğu gibi, TRT'nin dijital platformları üzerinden de takip edilebilecek. Basketbolseverler böylece yarı final heyecanına ekran başından ortak olabilecek.