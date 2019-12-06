Almanya'dan Türkiye'ye son 10 yılda 58 bin kişi göç etti
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Almanya'dan Türkiye'ye son 10 yılda 58 bin kişi göç etti

Federal Toplumsal Araştırmalar Enstitüsünün yayınladığı ilk rapora göre her yıl başka bir ülkeye yerleşen 180 bin kişinin yüzde 76'sını akademisyenler oluşturuyor

06.12.2019 18:43 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:43
Almanya'dan Türkiye'ye son 10 yılda 58 bin kişi göç etti

'dan göç edenlerin çoğunluğu profesyonel nedenlerle ülkeden ayrılıyor ve gittikleri yerlerde ülkelerinde olduğundan daha fazla kazanıyorlar. Son on yılda 'ye 58 bin Alman vatandaşı göç etti.


Federal Toplumsal Araştırmalar Enstitüsünün yayınladığı ilk rapora göre her yıl başka bir ülkeye yerleşen 180 bin kişinin yüzde 76'sını akademisyenler oluşturuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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