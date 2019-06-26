Almanya'da toplu tecavüzle suçlanan 11 kişi hakim karşısında
Almanya’da 18 yaşındaki bir genç kadına yönelik toplu tecavüz suçundan yargılanan 11 kişinin davası başladı.
Almanya'da geçen yıl 18 yaşındaki bir genç kadına yönelik toplu tecavüz suçundan yargılanan 11 kişinin davası başladı. Tecavüz suçundan yargılananların yaşları 18 ila 30 arasında değişirken, zanlılar Freiburg Eyalet Mahkemesi'nde hakim önüne çıktı.
27 gün sürmesi planlanan duruşmalarda 50 görgü tanığı mahkemeye çağrıldı. Mahkeme kararının ise Aralık ayında verileceği tahmin ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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