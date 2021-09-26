Almanya'da seçimlere yoğun katılım

Almanya'da 20. dönem Federal Meclisi'ni (Bundestag) belirlemek için gerçekleştirilen genel seçimlerde heyecan devam ediyor.

Oy verme işleminin ilk saatlerinde yaşlı seçmenler ağırlıklı olarak oy kullanırken, gün ortasından itibaren genç ve orta yaşlı seçmenler sandığa ilgi gösterdi.

Şu ana kadar ülke çapında seçimlere yoğun katılım olduğu gözleniyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan seçmenler, bu seçimlerin ardından hem hükümet yapısında hem de sosyal politikalarda değişim beklediklerini ifade etti.

Kimi seçmenler, 2017'de oy verdiği partiden bu kez farklı partilere yöneleceğini açıklayarak, değişim sinyali verdi.

Friedrichshain semtindeki 509. seçim lokalinde oyunu kullanan Thomas Karstening, AA muhabirine, seçimlerin başa baş geçeceğini belirterek, seçimlerin heyecanlı geçeceğini söyledi.

Berlin'de genel seçimlerin yanı sıra eyalet meclisi ve yerel seçimlerle halk oylamasının birlikte yapıldığına işaret eden Karstening, "Bir günde çok seçim yapılıyor. 4 seçim birden yapılıyor. 6 oy kullanmak lazım. Bu konuda bilgi almak zor. Ancak biri dışında seçimlerde kullandığım oy konusunda emindim." ifadesini kullandı.

Karstening, siyasi bir değişim istediğini vurgulayarak, "Şimdi olduğu gibi devam edemez." değerlendirmesinde bulundu.

Oyunu kullanan Franziska da Başbakan Angela Merkel'in seçimde yeniden aday olmadığına işaret ederek, "Bu büyük bir seçim, çünkü Merkel gidiyor. Kesinlikle büyük bir değişim yaşanacak. Bu heyecan verici." dedi.

Franziska, siyasette bir değişim yaşanmasını umut ettiğini kaydetti.

Karstan adlı seçmen de çevre politikalarında değişim istediğini belirtti.

İsmini vermek istemeyen bir seçmen ise oy verdikten sonra kendisini iyi hissettiğini dile getirerek, "Ben ilk kez, daha önce oy verdiğim partiden başka bir partiye oyumu verdim. Daha önce oy verdiğim partinin açıklamalarını ve seçim programını okudum ve şimdiki hayat tarzım, isteklerim ve çıkarlarımla uyuşmadığını fark ettim, böylelikle tercihimi değiştirmek zorunda kaldım." görüşünü paylaştı.

Türk kökenli seçmen Sibel Şener de küresel gelişmelere ve sorunlara göre oyunu kullandığına dikkati çekerek, "Bir de tanıdık isimleri görünce bir başka duygulanarak oyumu verdim." açıklamasında bulundu.

Seçimlerden sonra Başbakan Angela Merkel'in görevinden ayrılmasıyla birlikte Almanya'da nasıl gelişmeler beklediğine ilişkin soruya da Şener, "İlk dönem bir bocalama olacaktır. Ama Alman disipliniyle devam ederlerse çabucak hallolur ve tekrar işleyen düzen yerine gelir düşüncesindeyim." yanıtını verdi.

Seçmenler uzun kuyruklar oluşturdu

Ülkedeki seçimlere katılımın bu sefer yoğun olduğu gözlendi.

Berlin'deki bir okuldaki seçim lokalinde oy kullanmak isteyen seçmenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Öte yandan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Partileri'nin başbakan adayı Armin Laschet'in, oy pusulasında kullandığı oyun gözükmesi kamuoyunda tartışma konusu oldu. Ancak Federal Seçim Kurulu, Laschet'in oyunun geçerli olduğunu açıkladı.