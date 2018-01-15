Almanya'da Koalisyon Tartışmaları

Almanya'da federal meclis seçiminin ardından dört ay geçmesine rağmen bir türlü kurulamayan hükümetin kurulması için yapılan görüşmelerde, koalisyon tartışmaları alevleniyor.

Hristiyan Birlik Partileri (CDU -CSU ) ile Sosyal Demokrat Parti'nin ( SPD ) arasındaki ön görüşmelerdeki bazı maddeleri yeniden müzakere etme talebini geri çevirdi. CDU Grup Başkanı Volker Kauder, parti olarak önemli tavizler vermek zorunda kaldıklarını belirtti. Alman medyasına konuşan, CDU Grup Başkanı Volker Kauder, parti olarak önemli tavizler vermek zorunda kaldıklarını belirtti. Kauder, koalisyon görüşmelerinde taleplerinin bazılarını kabul ettiremeyen SPD'lilerin üzülmemesi gerektiğini, kendilerinin de önemli tavizler vermek zorunda kaldıklarını söyledi. Kauder uzlaşma belgesinde değişiklik yapılmasının söz konusu olmadığını da söyledi.

SPD tabanı görüşmelerin yenilenmesini istiyor

SPD tabanı ise görüşmelerde alınan kararları tatmin edici bulmuyor. SPD tabanı ise Hristiyan Birlik partileri ile görüşmelerin yeniden gözden geçirilmesini istiyor. SPD Genel Başkan Vekili Ralf Stegner ise ön görüşmelerde alınan kararların sadece koalisyon görüşmelerine temel alınabileceğini ve sondaj görüşmelerinde bütün konular üzerinde anlaşmaya varıldığının sanılmaması gerektiğini" söyledi.

Delegeler karar verecek

SPD, koalisyon görüşmelerine başlanıp başlanmayacağına, 21 Ocak'ta Bonn'da yapılacak olağanüstü kongresinde delegelerin oylarıyla karar verecek.

Kongreden olumlu bir kararı çıktığı takdirde koalisyon protokolü parti üyelerinin oyuna sunulacak. - BERLİN