Almanya'da kansere karşı savaş açan Türk doktorun "tedavi üssünü" DHA görüntüledi
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Almanya'da kansere karşı savaş açan Türk doktorun "tedavi üssünü" DHA görüntüledi

Almanya'da kanser türlerine karşı geliştirdiği "immune tedavi yöntemi" ile gündeme gelen Türk Doktor Yadigar Genç'in kansere karşı savaş açtığı ve binlerce kişinin tedavi kuyruğuna girdiği Köln kentindeki IOZK – İmun Terapi Merkezi kapılarını Demirören Haber Ajansı'na açtı.

Almanya'da kansere karşı savaş açan Türk doktorun
15.07.2020 21:07 | Son Güncelleme: 15.07.2020 21:11

Almanya'da kanser türlerine karşı geliştirdiği "immune tedavi yöntemi" ile gündeme gelen Türk Doktor Yadigar Genç'in kansere karşı savaş açtığı ve binlerce kişinin tedavi kuyruğuna girdiği Köln kentindeki IOZK – İmun Terapi Merkezi kapılarını Demirören Haber Ajansı'na açtı.

Almanya'da kanser türlerine karşı geliştirdiği 'immune tedavi yöntemi' ile adından söz ettiren Türk Doktor Yadigar Genç geliştirdiği 'immune tedavi yöntemi' kanser hastalığında başarıyı iki katına çıkarmayı başardıklarını söyledi. Demirören Haber Ajansı dünyanın bir çok ülkesinden gelen binlerce kişinin kanser tedavisi gördüğü Köln kentindeki IOZK – İmun Terapi Merkezi'ni görüntüledi. Klinikte, çoğu profesörden oluşan 20 doktor, 30 labarant olmak üzere 100 kişi görev yapıyor.  Almanya'da tek kök hücre üretim sertifikalı kliniğin 6 kişilik ekibinde yer alan Türk Doktor Yadigar Genç DHA'ya yaptığı açıklamada, "Almanya'nın korona seyahat kısıtlaması hastalar için geçerli değildir. Keza hastalar almış oldukları raporlarla Almanya'ya rahatlıkla gelebilir.

İMMUNE TEDAVİSİ NASIL OLUYOR?

 Genç kansere karşı geliştirilen yönteme ilişkin yaptığı açıklamada, "İmmun Terapi ikiye ayrılır. Bizim kastettiğimiz hücresel terapi yöntemidir. Bu yöntem ilaçsal terapiden daha farklıdır. Hastadan aldığımız  kök hücreden elde ettiğimiz aşıyla, yine hastadan aldığımız kanserli parçacıkları duyarlı hale getirerek hastamız için kullandığımız özel bir aşıdır. Öte yandan Genç, geliştirdiği 'immune tedavi yöntemi' kanser hastalığında başarıyı iki katına çıkarmayı başardıklarını söyledi. Genç, uyguladıkları tedaviye ilişkin açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: En çok sorulan sorulardan bir tanesi de kanseri tedavi etme başarı şansı ne kadardır. Tabi ki hastanın bize giriş noktası çok önemli. Daha önce görmüş olduğu tedavi opsiyonları neler? Biz tedaviye kemoterapi ile beraber de kombinasyon olarak uygulamaktayız. veya kemoterapiden önce veya kemoterapiden sonra da olabiliyor. Bunu hastanın raporlarını inceledikten sonra bir karar veriyoruz. Yüzde diye şöyledir biz kanserli hücreleri duyarlı hale getirdiğimizde Hastada ilerde yeniden nüksetme olayını minimuma düşürmüş oluyoruz. Bizim yaptığımız terapi sistemine göre kanseri yenme kombinasyon oranı daha yüksektir" dedi.

 "DÜNYADA SADECE BİZ UYGULAMAKTAYIZ"

"Onkolotik virüsleri kombinasyon olarak dünyada sadece biz uygulamaktayız" diye konuşan Genç, "Kullanmakta olduğumuz bu opsiyonlar dünyada tek bizde diyebiliriz.  Avrupa ilaç denetim dairesi ve Almanya sağlık bakanlığı tarafından onaylıdır. Herhangi bir deneysel amaçlı değil sertifikalı ve onaylıdır" ifadelerine yer verdi.

BELÇİKALI PROF: HASTANIN VÜCUDUNU CANLADIRIP BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ KONTROL EDİYORUZ

Öte yandan, klinikte görevli Belçikalı Prof. Van Gol da 'immune tedavi yöntemi' ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, kansere karşı geliştirdikleri yöntemde başarı grafiğinin yükseldiğini ifade etti. Gol açıklamalarına şu sözlerle sürdürdü: "Biz burada kanser hastalığını bilinen alışılmış standart tedaviler ilaç ışın ve kemoterapi gibi bunların haricinde hastanın vücudunu canlandırıp bağışıklık sistemini kontrol altına almasını sağlıyoruz. Bununla beraber kanser hastalığını da kontrol etmeye çalışıyoruz.  Korona sürecinde kanser elbette tatile çıkmıyor ve biz zor şartlar altında da olsa tedavilerimize devam ediyoruz. Yoksa daha fazla ölümcül problemler ortaya çıkabilir. Hastalarımızla beraber en doğru olabilecek yollarla tedaviye devam ediyoruz. Bu şu demek oluyor yurt dışından gelecek olan hastalarımıza bakanlıklar üzerinden sertifikalı belge çıkartıyoruz. Bununla beraber Almanya'ya seyahatleri kolaylaşıyor. Hastalarımızın ve uzmanlarımızın çok önemsiyoruz. Şimdiye kadar bunu çok iyi başarabildik. Elbette ki yanlarında ailelerinden birini de getirebilirler. Burada hemen antikor testi ve gerekli olan tahlilleri zaman geçirmeden yapıyoruz"

KORONA DÖNEMİNDE KANSER TEDAVİLERİ DURDU

Belçikalı Prof. Gol, koronavirüs sürecinde Almanya'da 50 bin hastanın kanser tedavisinin durduğunu ifade ederek, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:  "Bugün daha aldığımız bilgiler bizi korkuttu. Nisan ayında 50 bin kanser hastasının tedavisi koronavirüs nedeniyle durdu. Hastalar pandemi döneminde ya hastanelere gidemedi. ya da doktorlarına ulaşamadı. Gereken tahliller ve tedaviler yapılamadı. Korona süreci bunlar maalesef askıya alındı. Bu çok yanlış. Bu dönemde de hastalar kanser belirtilerini çok hızlı bir şekilde tahlil ve tedavi yaptırabilmeli bu çok önemli. Şunu söylemek istiyorum. Bu dönemde de elbette yurt dışından hastalarımızı tedavi için kliniğimizde ağırladık. Bunlar maalesef çoğu kez çok zor şartlarda geldi. Örnek vermek gerekirse, mesela uçakla gelmesi gerekirken zorlu araba yolculuğu yaparak geldiler. Korona testi yaptırmak zorunda kaldılar. Birçoğu elbette karantinaya girmek zorunda kaldılar."

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Kaynak: DHA

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