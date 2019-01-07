Almanya'da Fabrika Siparişleri Kasımda Azaldı

Almanya'da geçen yılın kasım ayında fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nden gelen zayıf talebin etkisiyle aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 4,3 azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, geçen yılın kasım ayında fabrika siparişleri ekime kıyasla yüzde 1 azalış gösterdi. Siparişler, Kasım 2017'ye göre yüzde 4,3 geriledi.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,7 azalması yönündeydi. Böylece fabrika siparişleri, Kasım 2018'de beklentilerin üstünde azalmış oldu.

Almanya'da geçen yılın kasım ayında ekim ayına kıyasla yurt içi siparişler aylık bazda yüzde 2,4 artarken, yabancı siparişler 3,2 azaldı. Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler yüzde 11,6 azalırken, ABD ve Çin'inde içinde olduğu diğer ülkelerden gelen siparişler ise yüzde 2,3 arttı.

Ayrıca, ülkede eylülde aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 4,4 azalırken, tüketici malları üreticilerinin siparişleri yüzde 3,2 gerileme gösterdi.

İmalatta mevsimsellik ve çalışma günlerinden arındırılmış ciro ise kasımda önceki aya kıyasla yüzde 2,4 azaldı.

Diğer yandan, Ekim 2018 verisi bir önceki aya göre yüzde 0,3 artıştan, yüzde 0,2 artışa revize edildi.

Kaynak: AA