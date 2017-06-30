Almanya'da Eşcinsel Evliliğe Türk Kökenli Vekiller de "Evet" Dedi

Almanya'da Federal Parlamento bu sabah eşcinsel çiftlerin evlenmelerinin yolunu açan yasa tasarısını onayladı.



Oylamada, eşcinsel evliliklere 393 milletvekili "evet" derken, 226 milletvekili karşı çıktı, 4 vekil ise çekimser oy kullandı. Federal Parlamentodaki Türkiye kökenli vekiller de eşcinsel evliliklere "evet" oyu verdi.



Yeşiller Partisi'nden Müslüman vekil Omid Nouripour da "evet" oyu veren vekiller arasında yer aldı.



Milletvekillerinin kullandıkları oya bakıldığında, parlamentodaki "evet" diyen 11 Türkiye kökenli vekilin partilere göre dağılımı şöyle:



SPD: Aydan Özoğuz, Metin Hakverdi, Gülistan Yüksel, Cansel Kızıltepe ve Mahmut Özdemir



Yeşiller: Ekin Deligöz, Cem Özdemir ve Özcan Mutlu,



Hristiyan Demokrat Birlik Partisi CDU: Cemile Giousouf



Sol Parti: Sevim Dağdelen, Azize Tank - Dortmund