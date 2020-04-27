Almanya'da bir Türk daha korona virüsten hayatını kaybetti Almanya'da yaşayan 26 yaşındaki Coşkun Ecek yeni tip korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Almanya'da yaşayan 26 yaşındaki Coşkun Ecek yeni tip korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını Almanya'da bir Türk vatandaşının daha ölümüne neden oldu. Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine bağlı Essen şehrinde yaşayan 26 yaşındaki Coşkun Ecek, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ecek'in Essen Üniversite Hastanesinde Nisan ayından bu yana tedavi gördüğü ve iki hafta önce de dedesinin aynı hastalıktan hayatını kaybettiği belirtildi. Öte yandan Essen Belediyesi tarafından hayatını kaybeden Ecek için baş sağlığı mesajı yayınlandı. - DUSSELDORF

Kaynak: İHA