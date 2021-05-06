Almanya Başbakanı Merkel: "Sanayileşmiş ülkeler salgına rağmen iklim değişikliği ile mücadeleye devam etmeli"
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Almanya Başbakanı Merkel: "Sanayileşmiş ülkeler salgına rağmen iklim değişikliği ile mücadeleye devam etmeli"

Almanya Başbakanı Merkel: 'Sanayileşmiş ülkeler salgına rağmen iklim değişikliği ile mücadeleye devam etmeli'
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Almanya Başbakanı Angela Merkel, sanayileşmiş ülkelere Kovid-19 salgını nedeniyle bütçelerindeki gerginliğe rağmen iklim değişikliği girişimlerinde kesintiye gitmemeleri çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, sanayileşmiş ülkelere Kovid-19 salgını nedeniyle bütçelerindeki gerginliğe rağmen iklim değişikliği girişimlerinde kesintiye gitmemeleri çağrısında bulundu.

Merkel, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen "Petersberg İklim Diyaloğu" toplantısında yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınına rağmen iklim değişikliği krizinin de unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Ülkesinin 2030 emisyon azaltım hedefini 1990'a kıyasla yüzde 55'ten 65'e çıkardığını ve net sıfır hedefini 2050'den 2045'e çektiğini aktaran Merkel, özel sektörün küresel olarak iklim değişikliğine karşı yenilebilir enerjiye yatırım yapması gerektiğini vurguladı.

Merkel, "Salgın sanayileşmiş ülkelerde büyük bütçe gerginliğine neden oldu fakat iklim değişikliği girişimlerinde kesintiye gidemeyiz." dedi.

Yeni iklim hedeflerinin sadece yeni bir hedef belirlemekten ibaret olmadığını belirten Merkel, hedefler tutturulmazsa hükümetin acil durum programları açıklaması gerektiğinin altını çizdi.

Almanya Başbakanı Merkel, iklim değişikliği konusunda "Dünyanın dört bir yanındaki gelecek nesillerin iyiliği ve dramatik sonuçları sınırlamak için hızlı ve kararlı bir şekilde hareket etmemiz çok önemlidir." uyarısında bulundu.

Merkel, iklim değişikliğinde küresel bir karbon fiyatlandırma sisteminin de "iyi" olacağını sözlerine ekledi.

Almanya iklim hedefleri güncellendi

Alman hükümeti, 5 Mayıs'ta Anayasa Mahkemesi baskısı ile eylül ayında yapılacak genel seçimler öncesinde iklim hedeflerini yukarı yönlü revize etmişti.

Ülkede 2019'da 2030'e kadar 1990'a kıyasla yüzde 55 olarak açıklanan karbon emisyonlarının azaltılma hedefi yüzde 65'e yükseltilirken, 2050 olarak duyurulan net sıfır karbon emisyonuna ulaşma tarihi de 2045'e çekilmişti.

Almanya'nın karbon emisyonlarını azaltma hedefleri arasında yenilenebilir enerjinin genişletilmesi ve karbon emisyon fiyatlarının planlanandan daha hızlı yükseltilmesi yer alıyor.

Almanya Anayasa Mahkemesi, geçen hafta, Alman hükümetinin 2019 İklim Yasası'nda 2031'den itibaren karbon emisyonlarını nasıl düşüreceğini açıklaması konusunda başarısız olduğunu belirtmişti.

Mahkeme, hükümete 2019 iklim yasasını güncellemesi için yıl sonuna kadar süre vermişti.

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesi Alman hükümetinin iklim hedefini sıkılaştırması dikkati çekti.

Alman basınında, çevre hassasiyetiyle bilenen Alman Yeşiller Partisi'nin son dönemde anketlerde oy oranını yükseltmesinin Alman hükümetinin iklim hedefini değiştirmesinin etkili olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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