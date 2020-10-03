Aliyev, işgalden kurtarılan Madagiz'in adını Sugovuşan olarak değiştirdi
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Aliyev, işgalden kurtarılan Madagiz'in adını Sugovuşan olarak değiştirdi

03.10.2020 21:23 | Son Güncelleme: 03.10.2020 21:26
Aliyev, işgalden kurtarılan Madagiz'in adını Sugovuşan olarak değiştirdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Madagiz yerleşim biriminin adını Sugovuşan olarak değiştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Madagiz yerleşim biriminin adını Sugovuşan olarak değiştirdi.

Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Madagiz'in tarihi adını 3 Ekim 2020'den itibaren geri kazandırıyorum. Bundan böyle Sugovuşan olarak anılacaktır. Karabağ Azerbaycan'dır!" ifadelerini kullandı.

İlham Aliyev, Sugovuşan'ı işgalden kurtarma operasyonunu yöneten 1. Kolordu Komutanı Tümgeneral Hikmet Hasanov'u kutladı, Hasanov'a, tebriklerini tüm personele iletmesi talimatı verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgal altındaki Madagiz yerleşim birimine Azerbaycan bayrağı dikildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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