Alişan 9 bin liralık hesaba isyan etti Tatilini geçirmek için geldiği Yalıkavak'ta, arkadaşlarıyla birlikte Demet Akalın konserini izlemeye gelen Alişan'a hesap şoku...

Ünlü Şarkıcı Alişan, arkadaşlarıyla birlikte izlemek için gittiği Demet Akalın konserinde hesap şoku yaşadı. Bimagazin.com'un özel haberine göre akıllara durgunluk veren yüksek hesap şoku Bodrum Yalıkavak'ta yaşandı. Önceki gün Yalıkavak'ta bir Beach'de sahne alan Demet Akalın'ın konserine Alişan'da davetliydi. Yaklaşık 10 kişilik arkadaş grubuyla birlikte mekana gelen Alişan, konser sonunda gelen 9 bin TL'lik hesap karşında şoke oldu. "Ben ünlüyüm benden bu parayı alamazsınız" diyerek garsonlar sitemde bulunan Alişan'a, mekan yönetimi önemli bir indirim uyguladı. Uzun uğraşlar sonunda 9 Bin TL'lik hesabın yarısını (4 Bin 500 TL) ödeyen Alişan, konser bitiminin hemen ardından Demet Akalın'ı arayarak başından geçenleri anlattı.& ;

Kaynak: Snob Magazin