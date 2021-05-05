Aliağa'da Karayolları Trafik Haftası kapsamında programlar yapıldı
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Aliağa'da Karayolları Trafik Haftası kapsamında programlar yapıldı

Aliağa'da Karayolları Trafik Haftası kapsamında programlar yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

1-7 Mayıs 2021 tarihleri arasında kutlanan "Karayolları Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından da bir takım etkinlikler yapıldı, trafik kurallarına uyulması çağrısı yapıldı.

1-7 Mayıs 2021 tarihleri arasında kutlanan "Karayolları Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından da bir takım etkinlikler yapıldı, trafik kurallarına uyulması çağrısı yapıldı.

"Karayolları Trafik Haftası" kapsamında Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, bir dizi etkinlikler planladı. Tam kapanmaya denk gelen hafta kapsamında, "Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda", "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" ve "Emniyet Kemerimi Unutmam" sloganlarıyla etkinlikler yapıldı.

Kentte yayın yapan radyolarda vatandaşların duyarlı hale gelmesi ve trafik konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla anonsların yapıldığı hafta kapsamında, Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ile ortaklaşa online olarak öğrencilere yönelik bilgilendirilmeler yapıldığı, ilçenin çeşitli yerlerinde oluşturulan kontrol ve denetim noktalarında vatandaşların bilgilendirildiği ve tanıtıcı broşürler dağıtıldığını belirtildi.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu da, "İçinde bulunduğumuz sokağa çıkma kısıtlaması döneminde de trafik ile ilgili olarak denetimlerimiz devam etmekte olup, vatandaşlarımızın araç kullanımı ve trafik güvenliği ile ilgili olarak duyarlı davrandıkları görülmüştür. Bu duyarlılıkları için tüm Aliağa halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz" açıklamasını yaptı. - İZMİR

Aliağa'da Karayolları Trafik Haftası kapsamında programlar yapıldı
Aliağa'da Karayolları Trafik Haftası kapsamında programlar yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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