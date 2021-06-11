Aliağa Belediyesi Haziran Ayı Meclisi 2.Birleşimi Yapıldı
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Aliağa Belediyesi Haziran Ayı Meclisi 2.Birleşimi Yapıldı

Aliağa Belediyesi Haziran Ayı Meclisi 2.Birleşimi Yapıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Aliağa Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclisi 2. Birleşimi, Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirildi.

Aliağa Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclisi 2. Birleşimi, Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantı 8 Haziran 2021 tarihli meclis tutanağının okunup oylanmasıyla başladı.

Toplantıda, ilk birleşimde İmar ve Plan Bütçe Komisyonlarına gönderilen 4 madde meclis üyelerinin görüşüne sunuldu. İmar planı değişikliği ve kiralama hususlarını içeren maddeler tek tek oylandı.

Aliağa Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclisi 2. Birleşimi bir sonraki oturumun 6 Temmuz 2021 Salı günü saat 18. 00'de yapılmasına karar verilmesiyle son buldu.

Kaynak: Habermetre

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