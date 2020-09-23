Aleyna Çakır olayı nedir? Aleyna Çakır kimdir? Aleyna Çakır dosyası kapandı mı?

Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen, 3 Haziran günü Ankara'daki evinde ölü olarak bulunmuştu. Olayın ardından Aleyna Çakır öldürüldü mü, intihar mı etti sorusu akıllara geldi. Peki, Aleyna Çakır kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Asıl adı Sema Esen olan genç kızın, 3 Haziran'da Ankara'daki evinde, sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından cansız bedeni bulunmuştu. Çakır'ın kesin ölüm nedeni için otopsi yapıldı ve savcılık konu hakkında açıklamada bulundu. Öncesinde Ümitcan Uygun'un, kız arkadaşı Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medayada paylaşılmıştı.

ALEYNA ÇAKIR KİMDİR?

Sema Esen adına sahip olan genç kız, 1999 yılında doğdu. Aleyna Çakır adıyla anılıyordu. Keçiören İlçesi Yükseltepe Mahallesinde yaşayan 21 yaşındaki Çakır, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde, 3 Haziran gecesi bornoz kuşağıyla kendini tavana asarak intihar etmiş şekilde ölü bulundu. Aleyna Çakır'ın cansız bedenini bulan ise erkek arkadaşı Ümitcan Uygun olmuştu. Ardından 17 Nisan günü bayıltana kadar şiddet uyguladığı görüntüleri gündem olmuştu.

ALEYNA ÇAKIR OLAYI NEDİR?

Çakır, 3 Haziran günü Ankara Keçiören ilçesindeki evinde erkek arkadaşı Ümitcan Uygun tarafından cansız şekilde bulunmuştu. Olayın öncesinde Ümitcan Uygun'un, Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yer almıştı. Konuyla ilgili Uygun gözlatına alınmış ancak sonrasında serbest bırakılmıştı. Aleyna Çakır'ın gizemli öllümü sonrası ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında olay tüm detayları ile ele alındı. Fakat Uygun'un annesi Gülay Uygun'un 20 Eylül'de hayatını kaybetmesi üzerine gözler Müge anlıya çevrilmişti. Anlı, bir süre Aleyna Çakır olayını işlemeyeceğini belirtti.

ALEYNA ÇAKIR DOSYASI KAPANDI MI?

Müge Anlı'nın konuyu bir süre erteleme kararı sonrası, ''Aleyna Çakır dosyası kapandı mı?'' sorusunun cevabı merak konusu olmuştu. Anlı konu hakkında açıklamada bulunarak, ''Dün gördüm çok üzüldüm 'Müge Anlı korktu mu, çekindi mi?' diyorlar. Arkadaşlar bakın her zaman söylüyorum; yapabileceğim ne kaldı? Benim yapabileceğim daha ne kaldı söyleyin yapayım. Bu kadar daha şahit bulamam ki. Herkes konuştu zaten. Kamuoyunda bununla ilgili poliste ve savcıda bir kanaat oluştu bence.Gecenin 12'sinden sonrası yok, biz yayınladık. Ben adalete güveniyorum. Güvenmek zorundayım başka güvenebileceğim bir mecra yok. Ama kendimi de anlatmak istiyorum. Daha ne yapılsın? Savcı ne karar verir onun kararını ne ben değerlendirebilirim ne siz değerlendirebilirsiniz. "ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com