Alexandru Cicaldau kimdir? GS'nin yeni transferi Alexandru Cicaldau kimdir, kaç yaşında, nereli, mevkisi ne? Boyu ve kilosu kaç?

Galatasaray, Hagi'nin yetiştirdiği Alexandru Cicaldau'yu 6 milyon euroya renklerine bağladı. Bunun ardından futbol severler Alexandru Cicaldau kimdir merak etti. Peki Alexandru Cicaldau kaç yaşında, doğum tarihi kaç, boyu kaç, kilosu ne, burcu ne, mevkisi ne, forvet mi, orta saha mı? Alexandru Cicaldau hayatı ve futbol kariyeri sizlerle...

Alexandru Cicaldau kimdir? Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau hangi mevkide oynuyor merak edildi. Peki, Alexandru Cicaldau kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Alexandru Cicaldau transfer edildi mi? İşte tüm detaylar...

ALEXANDRU CİCALDAU KİMDİR?

Alexandru Cicâldau (8 Temmuz 1997 doğumlu), CS Universitatea Craiova ve Romanya milli takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Rumen profesyonel futbolcudur.

Alexandru Cicaldau doğum tarihi : 8 Temmuz 1997

Alexandru Cicaldau kaç yaşında : 24 yaşında

Alexandru Cicaldau nereli : Romanya

Alexandru Cicaldau mevkisi ne : Orta saha

Alexandru Cicaldau boyu : 1.78 metre

Alexandru Cicaldau kilosu : 76 kg

Alexandru Cicaldau burcu ne : Yengeç

Kariyerine genç olarak Marcon Star Medgidia'da başladı, ardından 2016'da profesyonel çıkışını kaydettiği Viitorul Constan?a'ya taşınmadan önce. İki yıl sonra Universitatea Craiova'ya transfer oldu.

Cicâldau, Romanya formasıyla ilk uluslararası maçına Mart 2018'de çıktı.

ALEXANDRU CİCALDAU FUTBOL KARİYERİ

2016–2018 : Farul Constan?a : 42 maçta 1 gol

2018–2021 : Universitatea Craiova : 105 maçta 29 gol

2021- : Galatasaray

ALEXANDRU CİCALDAU KULÜP KARİYERİ

İlk yıllar/ Viitorul Constan?a

Cicâldau, Köstence İlçesi, Medgidia yakınlarındaki bir köy olan Satu Nou'da büyüdü ve 8 yaşında futbola başladı.

Cicâldau, ilk maçına 31 Mart 2016 tarihinde Viitorul adına ilk lig maçına 18 yaşındayken ASA Târgu Mure? ile 1-1 berabere kaldıkları deplasmanda çıktı. O, 2017-18 sezonunda kulüp için düzenli bir başlangıç ??yaptı ve tüm yarışmalarda 38 maça çıktı ve bir gol attı.

Üniversite Craiova

6 Temmuz 2018'de Cicâldau, CS Universitatea Craiova ile 10 numaralı formayı alarak dört yıllık bir sözleşme yapmayı kabul etti. Basın, ücreti 750.000 € ile 1 milyon € arasında şaşırtıcı derecede düşük rakamlarla artı gelecekteki potansiyel bir transferin sermaye kazancının faiziyle bildirdi. Sekiz gün sonra Supercupa României'de "Beyaz-Blues" için ilk maçına çıktı ve CFR Cluj'un 1-0 galip gelmesiyle tüm maçı oynadı.

Cicâldau, 26 Ekim'de Astra Giurgiu'yu deplasmanda 3-0 yendikleri maçta ilk golünü attı. Bu sefer Cupa României'de Turris Turnu Magurele'ye karşı 4-1'lik bir galibiyetle dört gün sonra tekrar fileyi buldu. 31 Mart 2019'da Cicâldau, FCSB'ye 2–3 kaybettikleri maçta kafa vuruşu yaptı. O yıl 18 Temmuz'da Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydetti ve UEFA Avrupa Ligi ilk ön eleme turunun ikinci ayağında Azerbaycan kulübü Sabail'e karşı evinde 3-2'lik bir başarı elde eden golü attı. Yabancı takımlardan gelen tekliflerle ilgili uzun süren spekülasyonlardan sonra, Eylül ayında Craiova ile 2025 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzaladı.

31 Ocak 2020'de takvim yılının açılış maçında Cicâldau, Gaz Metan Media?'a 3-1 yenildikleri maçta devre öncesi iki gol kaydetti. İkinci gol direkt serbest vuruştan geldi ve profesyonel kariyerinde ilk olan çift gol, yarışmadaki çetelesini sekiz gole çıkardı. 28 Haziran'da Cicâldau, deplasmanda son iki kez şampiyon olan CFR Cluj'u 3-2 yendikleri maçın galibi oldu. Daha sonra 12 Temmuz'da iki fikstürde, FCSB'ye karşı 2-1 kazandıkları bir penaltıyı çevirerek skoru açtı. Universitatea lig şampiyonluğunu son iç saha maçında CFR Cluj'a kaybederken, Cicâldau Liga I sezonunu 14 golle bitirdi.

ALEXANDRU CİCALDAU GALATASARAY'A TRANSFER OLDU MU?

Nicolae Stanciu transferinden beklediği sonucu alamayan Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna kattı. Romanya Profesyonel Futbol Ligi eski başkanlarından Dumitru Dragomir, 'İlk kez açıklıyorum' diyerek Sarı-Kırmızılıların Cicaldau'yu 6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 payla transfer ettiğini duyurdu.

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bir süredir Stanciu için girişimlerde bulunan Cimbom, oyuncunun transferini bitiremeyince alternatif isimlere yöneldi ve 24 yaşındaki Rumen yıldızın transferini noktaladı.