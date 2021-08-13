Alev kahramanları aileleriyle buluştu, duygusal anlar yaşandı

Orman yangınlarıyla mücadele için yangın bölgelerine giden Kocaelili itfaiyeciler evlerine döndü. İtfaiyeciler, aileleri ve mesai arkadaşları tarafından alkışlarla karşılanırken, buluşmada duygusal anlar yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ülkemizin güney kıyılarında meydana gelen orman yangınlarına müdahale etmek için Antalya ve Muğla illerine gitmişti. 13 gün boyunca zor şartlar altında yangın söndürme çalışmalarına katılan Kocaeli İtfaiyesi ekipleri bölgelerdeki yangınların kontrol atına alınmasıyla birlikte evlerine döndü. 16 itfaiye personelini karşılamak için Kocaeli İtfaiye Amirliğinin önünde düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. Karşılamada aileleri, mesai arkadaşları ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da bulundu. Alkışlarla karşılanan itfaiyeciler araçtan iner inmez ailelerine koşarak hasret giderdi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN İTFAİYECİLERİ KARŞILADI

Karşılama törenine katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, itfaiyecilerin büyük fedakarlık yaptığını belirterek, "Gerçekten onlarla gurur duyuyoruz. Aileleri de gurur duyuyor. Çocuklar babalarını çok özlemişti. Onları sağ salim evlatlarına kavuşturan rabbimize şükrediyoruz. Kazasız belasız buraya geldiler. Oradaki çalışmalara ciddi katkıları oldu. Yangın bölgelerinde mücadele eden itfaiye erlerimiz büyük fedakarlık gösterdi" dedi.

"İTFAİYE ÇALIŞANLARIMIZ, BÜYÜK FEDAKARLIK GÖSTERDİLER"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Yangınlar başladıktan kısa süre sonra bölgeye gönderdik itfaiye ekiplerimizi. İki tane arazöz, bir pikapla 16 kişilik ekibimiz oradaki çalışmalara çok büyük katkılar verdiler. Manavgat'taki yangın kontrol altına alındıktan sonra ekiplerimizi diğer bölgeye naklettik. Oradaki çalışmaları da tamamladıktan sonra bugün yuvalarına döndüler, çocuklarına kavuştular. Yangın bölgesindeki çalışmaları için kendilerine çok teşekkür ediyoruz, gurur duyuyoruz. Çok güçlü bir itfaiye teşkilatımız var. Zaman zaman da bu tür olaylarda diğer illere yardım için kendileri fedakarca gidiyorlar. Günlerdir ailelerinden uzaktalar, büyük fedakarlık gösterdiler. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim bir daha bu millete böyle sıkıntılar yaşatmasın" dedi. .

"MÜTHİŞ BİR MÜCADELE VE BİRLİKTELİK VARDI"

Yangın bölgelerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden itfaiye eri Haluk Gülistan, "Öncelikle ben bütün milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim tekrarını yaşatmasın. Şehit olan itfaiyeci kardeşlerimize de Allahtan rahmet diliyorum ailelerine sabır diliyorum. Millet olarak çok büyük bir mücadele verdik. Üstümüze düşen görevi yaptığımıza inanıyorum. Güzel bir ekibe sahibiz. Hem Kocaeli itfaiyesi olarak hem diğer itfaiye ekipleri olarak çok yoğun bir çalışma yaptık. Bundan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Çok büyük destek aldık, devlet bütün imkanlarıyla oradaydı, müthiş bir mücadele ve birliktelik vardı" diye konuştu.

"ÇOCUĞUMU ÇOK ÖZLEDİM"

13 günlük süreçte 2 buçuk aylık çocuğunu çok özlediğini ifade eden Gülistan, "Çocuğumu çok özledim daha 2 buçuk aylık. Her gün videolarına baktım. İnternet çekmiyordu bazen, müsait olduğum durumda, yakaladığım zamanlarda onunla yetindim. Önce vatan dedik, Allaha şükür sağ salim de geri döndük. Çok mutluyuz üstümüze düşen görevleri yaptık." şeklinde konuştu.

"ORADA DEĞİŞİK BİR ATMOSFER VARDI"

Zorlu şartlar altında mücadele ettiklerini belirten itfaiye eri Ali Özdemir, "13 gün biz sahadaydık. 11 günümüz Manavgat'ta geçti. İlk gün gece saat 1 buçukta vardığımızda sabaha kadar çalıştık. 30 saat gibi bir süre uykusuz görev yaptık. Orada değişik bir atmosfer vardı. 3-4 saatlik uyku bile bize yetiyordu. Daha sonra Muğla'ya geçtik, Muğla'daki ormanlık alanlara müdahale ettik Allaha şükür kazasız, belasız alnımızın akıyla döndük memleketimize. Eşime çocuğuma kavuştum. Allah bir daha böyle büyük felaketler yaşatmasın ülkemize" ifadelerini kullandı.

"EŞİMLE GURUR DUYUYORUM"

Eşi ve çocuğuyla kavuştuğunda duygulandığını ifade eden Özdemir, "Vakit buldukça çocuğumla görüntülü görüşüyorduk. Eşim söylüyordu, sabahları babam işte diye odaları geziyordu. Tabi duygulanıyor insan. Çocuğumun bana ilk sarılışı, öpüşü başka bir duygu. Bir daha inşallah böyle şeyler yaşamayız. Biz 24-48 çalışıyoruz evden ayrılıyoruz ama bu sefer 13 gün aralıksız ayrıldık." dedi. İtfaiye eri Ali Özdemir'in eşi Şükran Özdemir ise eşiyle gurur duyduğunu belirterek şu sözleri sarf etti; "Ülkemiz adına, vatan için fedakarlık yaptı. Bunun için gurur duyuyoruz. İnşallah bir daha ülke olarak böyle kötü gün görmeyiz, yaşamayız. emekleri için hepsine tek tek teşekkür ediyorum."

Kaynak: Bültenler