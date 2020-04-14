"ALES'e girme şartı artık aranmayacak"
YÖK Başkanı Yekta Saraç: "Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği ile doktora mezunlarımızın yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önceden istenilen ALES'e girme şartı artık aranmayacak.
14.04.2020 13:25 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:25
YÖK Başkanı Yekta Saraç: "Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği ile doktora mezunlarımızın yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önceden istenilen ALES'e girme şartı artık aranmayacak."
(İHA)
Kaynak: İHA