"ALES'e girme şartı artık aranmayacak" YÖK Başkanı Yekta Saraç: "Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği ile doktora mezunlarımızın yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önceden istenilen ALES'e girme şartı artık aranmayacak.

YÖK Başkanı Yekta Saraç: "Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği ile doktora mezunlarımızın yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önceden istenilen ALES'e girme şartı artık aranmayacak." (İHA) Kaynak: İHA