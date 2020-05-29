Alaşehir'deki kazada genç sürücü hayatını kaybetti
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Alaşehir'deki kazada genç sürücü hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan genç sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alaşehir'deki kazada genç sürücü hayatını kaybetti
29.05.2020 21:12 | Son Güncelleme: 29.05.2020 21:12

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan genç sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Alaşehir-Sarıgöl karayolu Üzümlü Mahallesi kavşağı yakınlarında, saat 18.30 sıralarında Sarıgöl ilçesi yönünden Alaşehir istikametine seyir halinde olan Ahmet Aktan Oral (20) idaresindeki 45 SA 8072 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, A.İ. yönetimindeki 45 LL 215 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 45 SA 8072 plakalı aracın sürücüsü Ahmet Aktan Oral ve diğer araçta bulunan sürücü dahil 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ambulansları yaralıları, Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye gelen ve hemen yoğun bakıma alınan sürücü Ahmet Aktan Oral doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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