Alanyaspor - kasımpaşa: 4-1

24.08.2019 23:57

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Serkan Tokat (xxx), Erdinç Sezertam (xxx), Bahtiyar Birinci (xxx)

ALANYASPOR: Marafona (xxx) - Ceyhun (xxx), Efecan (xxx), Siopis (xxx), Juan Francisco (xxxx), Caulker (xxx), Bakasetas (xxxx) (Dk. 76 Salih Uçan xxx), N'Sakala (xxx), Junior Fernandes (xxxx) (Dk. 71 Campos xxx), Welinton (xxx), Cisse (xxxx) (Dk. 86 Yacine Bamou)

KASIMPAŞA: Fatih (xx), Ben Youssef (xxx), Yusuf (xx) (Dk. 60 İlhan xxx), Koita (xx), Hajradinovic (xx) (Dk. 62 Veysel Sarı xx), Thiam Baba (xx) (Dk. 70 Mustafa Pektemek xx), Khalili (xxx), Karim Hafez (xx), Jorge Fernandes (xx), Aytaç (xx), Popov (xx)

GOLLER: Dk. 29 Bakasetas, Dk. 54 Cisse, Dk. 60 Fernandes, Dk. 89 Yacine (Alanyaspor) - Dk. 33 Thiam Baba (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Welinton, N'Sakala, Efecan, Cisse (Alanyaspor) - Thiam Baba, Khalili,Karim Hafez, Mustafa Pektemek (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 2'nci haftasında Alanyaspor sahasında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.

Takımlar sahaya eski eşi tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut anısına siyah pankartla çıktı. Federasyon kararıyla maç, Emine Bulut anısına 1 dakika geç başladı.

13'üncü dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında, topu kazanan Koita hızla ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun ortasında savunma araya girdi ve tehlikeyi önledi.

22'nci dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında sağ kanattan rakip sahaya giren Bakacetas savunma arkasına koşu yapan arkadaşı Cisse'ye pasladı. Topu kazanan Cisse rakibinden sıyrılarak girdiği ceza sahasında sert vurdu. Topu kaleci Fatih ayaklarıyla uzanarak güçlükle kornere çeldi.

29'uncu dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol kanattan Junior Fernandes'in ortasında ceza sahasında topu karşılayan Efecan kafasıyla geriden koşu yapan arkadaşı Bakasetas'a indirdi. Bakasetas ise gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

33'üncü dakikada gelişen Kasımpaşa kontra atağında hızla ceza sahası önüne gelen Hajradinovic topu içeri koşu yapan Yusuf'a gönderdi. Bu oyuncu ise bekletmeden arka direğe gönderdiği pası alan Thiam Baba meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1.

37'nci dakika Alanyaspor'da sol kanattan son çizgiye inen N'Sakala ortasını yaptı. Savunmanın arasından yükselen Cisse'nin kafa vuruşu gol oldufakat önceki pozisyonda Fernandes'in ofsayt pozisyonunda olduğu gerekçesiyle gol maçın hakemi Serkan Tokat tarafından iptal edildi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonlandı.

54'üncü dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Fernandes atağa destek veren N'Sakala'yapas attı. N'Sakala ise bekletmeden topu ön direğe gönderdi. Burada topla buluşan Cisse tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

60'ıncı dakikada gelişen Alanyaspor kontra atağında Bakasetas ileduvar pası yapan Fernandes ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Topu düzelten Fernandes'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih'in müdahalesine rağmen topu ağlarla buluştu: 3-1.

68'inci dakikadaki Alanyaspor atağında Efecan topla birlikte Kasımpaşa ceza sahasına yöneldi ancak savunma son anda araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

89'uncu dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası önünde topla buluşan Efecan yanında bulunan YacineBammou'yapasladı. Topu düzelten Yacine dönerek ceza sahası çizgisi üzerinden sert vurdu ve top çataldan girerek ağları havalandırdı: 4-1.

Karşılaşma Alanyaspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sonlandı.

Kaynak: DHA