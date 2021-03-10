Alanya Ultra Trail ile dünyaca ünlü patika koşucularını ağırlamaya hazırlanıyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan patika koşusu yarışı Alanya Ultra Trail 2021'in tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

İlçede 3 Nisan 2021 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan patika koşusu yarışı Alanya Ultra Trail 2021'in tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Nazif Emre Kıldırıgıcı ve Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur'un da katıldığı toplantıda organizasyon çerçevesinde gerçekleştirilecek dört farklı yarışın parkurları da tanıtıldı. Dünyaca ünlü atletlerin de katılacağı Merrell Alanya Ultra Trail 2021'e yüzlerce sporcunun katılması bekleniyor.

76 km mesafeli Merrell Alanya Ultra Trail, 48 km mesafeli Taurus Mountain Marathon, 28 km mesafeli Keykubat Mountain Run ve 17 km mesafeli Alaiye Short Trail olmak üzere her seviyeden atlete farklı seçenek sunacak olan organizasyonda Vanessa Gebhardt, Denisa Dragomir, Lina El Kott, Sanna El Kott, Hector Haines, Oihana Azkorbebeitia ve Georgia Tindley gibi elit atletler de yarışacak.

Kaymakam Ürkmezer: "Şehre katkı sağlayacak organizasyonlara destek veriyoruz"

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya'nın uluslararası bir şehir olduğunu belirterek, "Alanya 30 binin üzerinde yerleşik yabancının yaşadığı bir şehir. Bu kadar insanın gelmesiyle beraber Alanya'nın uluslararası olan kimliğine bir katkıda bulunuyorlar. Alanya'da insanların barış içinde ve huzur içinde yaşadığı bir şehir. Burada da bizler katkıda buluna biliyorsak ne mutlu. Amacımız da bu tür katkı sağlayacak organizasyonların hepsinin Alanya'da gerçekleşmesini sağlamak. Bizler yöneticiler olarak bu tür faaliyetlere destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Direktör Ahmet Arslan: "Uluslararası önemli bir organizasyon olma hedefine ulaşacağımızdan eminim"

Yarış direktörü Ahmet Arslan ise 'Yörüklerin İzinde, Torosların Zirvesine' uzanan yarışımızda sporcular gerçekten yörüklerin yaşam tarzları ile ultra maratoncuların yaşam felsefesi arasında bağ kuruyor. Ayrıca yarışçılar, parkur boyunca dört mevsimi de bir arada yaşayabiliyor. İlk günden bu yana hedeflediğimiz uluslararası önemli bir organizasyon olma hedefine ulaşacağımızdan eminim" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı