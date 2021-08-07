Alanya'daki orman yangınlarında 107 ev zarar gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alanya'daki orman yangınlarında 107 ev zarar gördü

Alanya'daki orman yangınlarında 107 ev zarar gördü
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilçedeki yangınlarda 107 evin zarar gördüğünü bildirdi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilçedeki yangınlarda 107 evin zarar gördüğünü bildirdi.

Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gündoğmuş ilçesinden Alanya'ya sıçrayan yangınların 3 mahalle ve bir yaylada etkili olduğunu söyledi.

Yangının soğutma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Yücel, zor bir arazide ekiplerin alevlerle mücadele ettiğini dile getirdi.

Yangının turizm bölgesine kadar inme riskine karşı dağlık, tepelik ve dik yamaçta iş makineleriyle tampon bölge yapılarak alevlerin ilerleyişinin durdurulduğunu anlatan Yücel, "İtfaiye ve orman ekiplerinin desteğiyle yangının diğer bölgelere sıçramasını engelledik. Karadan ve havadan bölge korundu." dedi.

Yangının ilçede önemli bir hasara neden olduğunu belirten Yücel, "Bayır Mahallesi'nde 100, Güzelbağ Mahallesi'nde 7 evde hasar var. Yerel yönetim olarak vatandaşların yaralarını sarmak için elimizden geleni yapacağız. Devletimizin yardımlarıyla her şey eskiye dönecek."

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı (ALTİD) Burhan Sili ise yangının önüne geçilmesi için bölgede açılan tampon yolların alevlerin büyümesinin önüne geçtiğini, mücadelede büyük bir başarı elde edildiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

Milas'taki Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı tedbir alındı
Milas'taki Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı tedbir alındı
İtfaiye ekipleri rüzgarın etkisiyle alevlerin arasında kaldı! Korku dolu anlar kamerada
İtfaiye ekipleri rüzgarın etkisiyle alevlerin arasında kaldı! Korku dolu anlar kamerada
Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı (3)
Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı (3)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki
Magazin Yusuf Güney Gülben Ergen İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Abdullah Avcı Alex Teixeira Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Alanya'daki orman yangınlarında 107 ev zarar gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 10:36:02. #1.14#

title