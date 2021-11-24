Aladağlar Milli Parkı'nı bu yıl 50 bin kişi ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Aladağlar Milli Parkı'nı 2021 yılında 50 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1995 yılında 54 bin 524 hektarlık alanı milli park ilan edilen Aladağlar, yeni yatırımlarla ziyaretçilerin gözdesi oldu.

Yurt dışından da ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelen Aladağlar Milli Parkı, 2021 yılında yerli ve yabancı 50 bin kişiyi ağırladı.