Aladağ Kasımlı Barajı'nda sona gelindi
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Aladağ Kasımlı Barajı'nda sona gelindi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Adana'da inşa edilen Aladağ Kasımlı Barajı'nda son gelindi.

12.11.2019 12:57 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:02
Aladağ Kasımlı Barajı'nda sona gelindi

(DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 'da inşa edilen Kasımlı Barajı'nda son gelindi.


DSİ Genel Müdürü Mevlüt , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, barajın yapımının devam ettiğini belirtti. Aydın, "Aladağ Kasımlı Barajının temelden yüksekliği 42 metre olup 5 milyon 900 bin metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. 8 bin 900 dekar tarım arazisinin sulanması sağlayacak barajın 2019 yılı sonu itibariyle tamamlanması hedeflenmektedir" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA
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