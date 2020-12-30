Aladağ'da doğal gençleştirme çalışmaları tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Aladağ'da doğal gençleştirme çalışmaları tamamlandı

30.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:34
Aladağ'da doğal gençleştirme çalışmaları tamamlandı

Bolu'nun Aladağ yaylasında 18,1 hektar alanda doğal gençleştirme çalışması tamamlandı.

Bolu'nun Aladağ yaylasında 18,1 hektar alanda doğal gençleştirme çalışması tamamlandı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, 2020 yılının bol tohum yılı 2021 yılının da karaçamda çimlenme yılı olduğunun kozalak sayımları sonrası tespit edilmesi ile Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Kökez Orman İşletme Şefliği sınırlarında ortalama 850 rakımlı kuzeybatı bakılı 9 nolu bölmede 18,1 hektar alanda doğal gençleştirme çalışmaları gerçekleştirdi.

2020 yılında tohumlama damgası ile bin 600 metreküp damga yapılan ve üretimi tamamlanan sahada ekipler üretim artıklarını öbekler halinde topladı.

Daha sonra mini eskavatörler yardımı ile çayırlaşmış toprak işlendi. Toprağın sert ve kuru olduğu yerlerde diskaro aparatlı traktör ile makineli sürüm yapıldı, toprak öbekleri dağıtıldı.

Son olarak hayvan baskısından korumak için tel ihata ile çevrilen sahada doğal gençleştirme çalışmaları tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Seda Sayan Coşkun Sabah Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Okan Buruk Rıza Çalımbay Arda Kardeşler Bahattin Şimşek Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Ocak Erkek Maltepe Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aladağ'da doğal gençleştirme çalışmaları tamamlandı - Haberler Kültür Sanat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 13:35:12. #1.14#
title