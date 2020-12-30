Aladağ'da doğal gençleştirme çalışmaları tamamlandı

Bolu'nun Aladağ yaylasında 18,1 hektar alanda doğal gençleştirme çalışması tamamlandı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, 2020 yılının bol tohum yılı 2021 yılının da karaçamda çimlenme yılı olduğunun kozalak sayımları sonrası tespit edilmesi ile Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Kökez Orman İşletme Şefliği sınırlarında ortalama 850 rakımlı kuzeybatı bakılı 9 nolu bölmede 18,1 hektar alanda doğal gençleştirme çalışmaları gerçekleştirdi.

2020 yılında tohumlama damgası ile bin 600 metreküp damga yapılan ve üretimi tamamlanan sahada ekipler üretim artıklarını öbekler halinde topladı.

Daha sonra mini eskavatörler yardımı ile çayırlaşmış toprak işlendi. Toprağın sert ve kuru olduğu yerlerde diskaro aparatlı traktör ile makineli sürüm yapıldı, toprak öbekleri dağıtıldı.

Son olarak hayvan baskısından korumak için tel ihata ile çevrilen sahada doğal gençleştirme çalışmaları tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz