Alacak Kavgasında Başından Vurularak Öldürüldü

GAZİANTEP'te alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada, belediyeden malulen emekli olan Ali Daşduran (45) tabancayla başından vurularak öldürüldü.

Olay, dün akşam Ünaldı Mahallesi'nde meydana geldi. Boş bir arazide, 4 çocuk babası Ali Daşduran ile bir grup arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Daşduran, başından vurularak öldürüldü. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Belediyeden malulen emekli olduktan sonra kasaplık yapan Ali Daşduran'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Daşduran 'ın cenazesi, bugün yakınları tarafından Adli Tıp'tan alınıp toprağa verildi.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, kavgayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ali Daşduran'dan geriye, bir yakınının düğünde türkü söylediği görüntüleri kaldı.

- Gaziantep