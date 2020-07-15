Akyurt Kaymakamı Altın'dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret Akyurt Kaymakamı Osman Altın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Akyurt Kaymakamı Osman Altın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti. Altın ilk olarak şehit Ümit Motor'un Akyurt Mezarlığındaki kabrini ziyaret etti. meftun Şehit Ümit Motur'un kabrini ziyaret edip dua ederek Akyurt ilçesinde bulunan Gazilerimizi ve Şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti. Şehidin mezarı başında İlçe Müftülü din görevlileri tarafından dua okundu. Daha sonra ilçedeki şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi. Ziyarette Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık şehit aileleri ve gazilere Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti. Programa, Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Gürbüz, MHP İlçe Başkanı Fatih Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Özkan Demirağ ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Bayram Burak Ayva katıldı. Kaynak: AA